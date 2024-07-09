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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 23:27 GMT

    طواقم سفن حربية روسية وصينية تتدرب على تفتيش السفن في بحر الفلبين

    أجرت طواقم فرقاطة "سوفيرشيني" التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي وسفن بحرية صينية تدريبا على تفتيش السفن في بحر الفلبين في إطار التعاون الروسي الصيني بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

    طواقم سفن حربية روسية وصينية تتدرب على تفتيش السفن في بحر الفلبين
    AFP

    وجاء في بيان صدر عن أسطول المحيط الهادئ الروسي: "أجرت فرقاطة "سوفيرشيني" مع مجموعة من السفن الحربية الصينية تضم المدمرة "ينتشوان" والفرقاطة "هنغشوي" وسفينة الإمداد "ويشانهو" تدريبا مشتركا على تفتيش سفينة "مشبوهة" في بحر الفلبين".

    وأضاف البيان أن البحارة الروس والصينيين تدربوا على كيفية إجراء العمليات المشتركة وتنسيق أداء مجموعات التفتيش.

    وجاء في البيان: "تهدف الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومراقبة مياه البحر وحماية المواقع الاقتصادية البحرية الروسية والصينية".

    وجرت أول دورية بحرية عسكرية مشتركة لروسيا والصين في المنطقة عام 2021.

    المصدر: نوفوستي

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