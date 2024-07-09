إقرأ المزيد سفن حربية روسية تجري مع البحرية المصرية تدريبات مشتركة في البحر المتوسط (فيديو)

وجاء في بيان صدر عن أسطول المحيط الهادئ الروسي: "أجرت فرقاطة "سوفيرشيني" مع مجموعة من السفن الحربية الصينية تضم المدمرة "ينتشوان" والفرقاطة "هنغشوي" وسفينة الإمداد "ويشانهو" تدريبا مشتركا على تفتيش سفينة "مشبوهة" في بحر الفلبين".

وأضاف البيان أن البحارة الروس والصينيين تدربوا على كيفية إجراء العمليات المشتركة وتنسيق أداء مجموعات التفتيش.

وجاء في البيان: "تهدف الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون العسكري البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومراقبة مياه البحر وحماية المواقع الاقتصادية البحرية الروسية والصينية".

وجرت أول دورية بحرية عسكرية مشتركة لروسيا والصين في المنطقة عام 2021.

المصدر: نوفوستي