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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 04:36 GMT

    مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس

    أفاد مصدر عسكري سوري بوقوع عدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس ليلا، استهدف إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس وأدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

    مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس

    وقال المصدر: "حوالي الساعة 20 : 00 بعد منتصف ليلة 9 يوليو، شن العدو  الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفاً احدى النقاط في محيط مدينة بانياس وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

    يذكر أن عدوانا اسرائيليا استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق في الـ26 من يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

    المصدر: سانا

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