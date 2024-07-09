مصدر عسكري سوري: عدوان إسرائيلي استهدف إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس
أفاد مصدر عسكري سوري بوقوع عدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس ليلا، استهدف إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس وأدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
وقال المصدر: "حوالي الساعة 20 : 00 بعد منتصف ليلة 9 يوليو، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفاً احدى النقاط في محيط مدينة بانياس وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".
مراسلتنا: عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق
سوريا: عدوان إسرائيلي على محيط مدينة بانياس الساحلية.. والأضرار مادية— محمد مهدي حسين الشاوش (@MahdiChawach) July 9, 2024
الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً جديداً على سوريا مستهدفاً مدينة بانياس الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والأضرار تقتصر على الماديات.https://t.co/dltIAJR04t pic.twitter.com/jisI6VSerx
مصدر عسكري سوري: عدوان جوي صهيوني يستهدف محيط مدينة بانياس pic.twitter.com/ld4zX0eq3I— محمد مهدي حسين الشاوش (@MahdiChawach) July 9, 2024
يذكر أن عدوانا اسرائيليا استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق في الـ26 من يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
المصدر: سانا
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