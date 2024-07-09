وقال المصدر: "حوالي الساعة 20 : 00 بعد منتصف ليلة 9 يوليو، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفاً احدى النقاط في محيط مدينة بانياس وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

إقرأ المزيد مراسلتنا: عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق

سوريا: عدوان إسرائيلي على محيط مدينة بانياس الساحلية.. والأضرار مادية



الاحتلال الإسرائيلي يشن عدواناً جديداً على سوريا مستهدفاً مدينة بانياس الساحلية المطلة على البحر المتوسط، والأضرار تقتصر على الماديات.https://t.co/dltIAJR04t pic.twitter.com/jisI6VSerx — محمد مهدي حسين الشاوش (@MahdiChawach) July 9, 2024

مصدر عسكري سوري: عدوان جوي صهيوني يستهدف محيط مدينة بانياس pic.twitter.com/ld4zX0eq3I — محمد مهدي حسين الشاوش (@MahdiChawach) July 9, 2024

يذكر أن عدوانا اسرائيليا استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق في الـ26 من يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

المصدر: سانا