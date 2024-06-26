مراسلتنا: عدوان إسرائيلي يستهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق

أفادت مراسلتنا في سوريا بأن عدوانا إسرائيليا استهدف ليل الأربعاء منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

ووفقا لمراسلتنا، استهدف القصف الإسرائيلي مبنى من الجهة الشمالية لمقام السيدة زينب، والذي يبعد نحو 500 متر عن المقام.

ولفتت إلى أن المبنى المستهدف هو مركز لتقديم خدمات الإعمار للمتضررين.

وقال مصدر عسكري سوري في إفادة صحافية: "حوالي الساعة 23:40 يوم الـ26 من يونو شنت إسرائيل عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأشار ذات المصدر إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وأضاف البيان أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية