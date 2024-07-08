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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 23:33 GMT

    فنزويلا ستؤيد أي خطة سلام خاصة بأوكرانيا توافق عليها روسيا

    صرح السفير الفنزويلي في موسكو خيسوس رفائيل سالازار فيلاسكيز بأن فنزويلا ستؤيد أي خطة للسلام في أوكرانيا، توافق عليها روسيا.

    فنزويلا ستؤيد أي خطة سلام خاصة بأوكرانيا توافق عليها روسيا
    Dreamstime / Legion-Media

    وقال السفير في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر يوم الثلاثاء: "إذا اقترحت أي دولة خطة بشأن النزاع في أوكرانيا، فإن فنزويلا ستقف إلى جانب روسيا وستؤيد أي خطة للسلام تشارك فيها روسيا وتوافق عليها".

    جاء ذلك تعليقا على مبادرة السلام الخاصة بأوكرانيا، التي قدمتها الصين والبرازيل في الفترة الأخيرة.

    وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن شروط روسيا للسلام مع أوكرانيا، وهي تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إضافة لتخلي أوكرانيا عن سعيها للانضمام إلى الناتو، ورفع العقوبات عن روسيا.

    المصدر: "إزفيستيا"

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