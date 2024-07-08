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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 19:51 GMT

    هنية يحذر الوسطاء من انهيار المفاوضات والعودة إلى نقطة الصفر

    أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اتصالات بالوسطاء في ضوء تهديدات الجيش الإسرائيلي لأحياء واسعة من مدينة غزة وطلب إخلائها.

    هنية يحذر الوسطاء من انهيار المفاوضات والعودة إلى نقطة الصفر
    AP

    وقالت "حماس" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد إسماعيل هنية اتصالات بالإخوة الوسطاء في ضوء ما يجري من تهديد من قبل جيش الاحتلال لأحياء واسعة من مدينة غزة وطلب إخلائها، وما يقوم به من مجازر وقتل وتهجير".

    وأضاف البيان: "حذر هنية مساء اليوم الإثنين من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة كما في رفح وغيرها، منوها إلى أن من شأن ذلك أن يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر"، وأكد رئيس حركة "حماس" أن نتنياهو وجيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن انهيار هذا المسار.

    وسبق أن أكدت حركة "حماس" في بيان صدر اليوم الاثنين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستمر بوضع العقبات أمام المفاوضات في الوقت الذي تبدي فيه الحركة المرونة والإيجابية بهذا الشأن.

    وطالبت الحركة "الوسطاء بالتدخل لوضع حد لألاعيب نتنياهو وجرائمه"، كما توجهت بطلب" للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والضغط لوقف جريمة الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم".

    وأضافت أن الجيش الإسرائيلي يواصل إمعانه في "حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكثر من تسعة أشهر"، مشيرة إلى أن "حكومة الاحتلال الفاشي تتحدى كافة القوانين والمعاهدات الدولية".

    ومن جانبه، صرح زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن صفقة تبادل الأسرى التي تجري مناقشتها ستؤدي إلى هزيمة وإذلال لدولة إسرائيل وانتصار للسنوار في المستقبل.

    المصدر: RT

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