وقالت سميث خلال ندوة نقاش نظمتها مجلة "فورين بوليسي"، يوم الاثنين: "نحن لا نبحث العضوية مع دول المحيطين الهندي والهادئ، بل نبحث التقارب معها".

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وكانت صحيفة "نيكي آسيا" قد أفادت بأن الناتو يخطط لإعداد أول وثيقة حول توسيع التعاون مع اليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية على خلفية قمة الناتو التي ستعقد في واشنطن من 9 إلى 11 يوليو الجاري.

وكانت روسيا والصين قد أعربتا عن قلقهما إزاء تحركات الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت الخارجية الصينية إن مثل هذه الخطوات "تقوض السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

المصدر: نوفوستي