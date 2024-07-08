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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 19:56 GMT

    بوتين يستقبل مودي في مقر إقامته بضواحي موسكو في لقاء غير رسمي

    استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الهندي ناريدرا مودي في مقر إقامته بضواحي موسكو لمناقشة مسائل التعاون بين البلدين.

    بوتين يستقبل مودي في مقر إقامته بضواحي موسكو في لقاء غير رسمي
    Sputnik

    وخاطب الرئيس الروسي رئيس الوزراء الهندي قائلا: "سنجري محادثة رسمية غدا، لكن اليوم يمكننا التحدث بهدوء، ربما حول نفس القضايا، ولكن بشكل غير رسمي".

    ووصل مودي، الذي استأنف تبوء منصبه كرئيس للوزراء في يونيو الماضي، إلى روسيا في زيارة رسمية تستمر يومي 8 و9 يوليو.

    ونشر الكرملين تسجيلا مصورا لاجتماع غير رسمي حيث اصطحب الرئيس الروسي فلاديمير ورئيس الوزراء الهندي، في جولة حول مقر الإقامة بسيارة كهربائية.

    وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن من المقرر إجراء محادثات في شكل ضيق ثم بصيغة موسعة في 9 يوليو.

    ووصل رئيس الوزراء الهندي مساء يوم الاثنين، إلى مقر إقامة الرئيس الروسي في نوفو أوغاريفو في ضواحي موسكو على متن سيارة "أوروس" روسية.

    المصدر: RT

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