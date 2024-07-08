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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 18:28 GMT

    يائير غولان: نحن في حرب طويلة بلا استراتيجية وبلا أهداف واضحة.. تم التخلي عن الشمال

    قال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان اليوم الاثنين، إن تل أبيب تخوض حربا مفتوحة دون أي استراتيجيات أو أهداف واضحة.

    يائير غولان: نحن في حرب طويلة بلا استراتيجية وبلا أهداف واضحة.. تم التخلي عن الشمال
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    وأضاف غولان في بداية اجتماع حزبه: "الحروب القصيرة تعتبر نجاحا كبيرا في تاريخ إسرائيل، ونحن في حرب طويلة بلا استراتيجية وبلا أهداف واضحة".

    وتابع: "لقد تم التخلي عن الشمال، وأقول بشكل لا لبس فيه: لم يُسمح لنا بإخلاء جميع المستوطنات والمدن الواقعة على طول الحدود".

    وأردف: "لدينا مستوى سياسي يضر بمصالح إسرائيل، إن المستوى السياسي الحقيقي والوطني سيقف بقوة ضد الولايات المتحدة ويقول شيئا بسيطا: الجيش سيكون دائما قبل المواطنين."

    هذا وطالب 4 أعضاء في الكنيست الإسرائيلي من حزب "الليكود" يوم السبت الماضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل بدء الحملة في لبنان.

    وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق نقلا عن مصادر، أن إسرائيل قد تشن عملية عسكرية ضد "حزب الله" بجنوب لبنان في النصف الثاني من شهر يوليو الجاري.

    وتشهد جبهة جنوب لبنان تصاعدا في حدة الاشتباكات في الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات دولية من أن إسرائيل ستحول أنظارها الآن من غزة إلى لبنان.

    وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي، من أن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ مقاتليه في حال اندلاع حرب، وذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي المصادقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان.

    المصدر: يدعوت أحرنوت 

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