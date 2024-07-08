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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 14:59 GMT

    الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستخدم ذخيرة مجهزة بمواد كيميائية سامة

    تم تسجيل وقائع استخدام القوات المسلحة الأوكرانية ذخيرة محلية الصنع تم إسقاطها من مسيرات تحمل مواد كيميائية سامة بما في ذلك حمض الهيدروسيانيك.

    الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستخدم ذخيرة مجهزة بمواد كيميائية سامة
    Ashley ChanKeystone Press Agency / Globallookpress

    جاء ذلك على لسان قائد قوات الدفاع الإشعاعي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف، الذي صرح في إحاطته اليوم بأن شهادات عديدة أدلى بها شهود، مدنيون وعسكريون روس، أثبتت أن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت ذخائر تركت لدى القرويين المصابين الأعراض المميزة لحمض الهيدروسيانيك: صعوبة في التنفس، وقيء، وطعم اللوز المر.

    كما تم تأكيد وجود مختبرات كيميائية مماثلة لتلك المكتشفة في أفدييفكا من خلال شهادة الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة الأوكرانية، حيث ذكر أحد الأسرى أن متخصصين أمريكيين شاركوا في عملهم، فضلا عن مشاركة هذه المختبرات في الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة الانتحارية.

    المصدر: RT

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