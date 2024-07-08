جاء ذلك على لسان قائد قوات الدفاع الإشعاعي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف، الذي صرح في إحاطته اليوم بأن شهادات عديدة أدلى بها شهود، مدنيون وعسكريون روس، أثبتت أن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت ذخائر تركت لدى القرويين المصابين الأعراض المميزة لحمض الهيدروسيانيك: صعوبة في التنفس، وقيء، وطعم اللوز المر.

كما تم تأكيد وجود مختبرات كيميائية مماثلة لتلك المكتشفة في أفدييفكا من خلال شهادة الأفراد العسكريين بالقوات المسلحة الأوكرانية، حيث ذكر أحد الأسرى أن متخصصين أمريكيين شاركوا في عملهم، فضلا عن مشاركة هذه المختبرات في الإنتاج الضخم للطائرات المسيرة الانتحارية.

المصدر: RT