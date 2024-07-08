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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 09:52 GMT

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    نقلت وكالة "نوفوستي" عن مكتب الرئاسة التركية أنه لا تتوفر لديه حتى الآن أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والسوري بشار الأسد.

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان
    Globallookpress

    ويوم أمس، أعلن الرئيس أردوغان أن أنقرة ستوجه الدعوة للرئيس السوري وقد تكون في أي لحظة، معربا عن أمله في عودة العلاقات التركية السورية إلى ما كانت عليه.

    وأضاف أردوغان: "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لديه مقاربة بشأن لقائنا الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا؟".

    بدوره، صرح الأسد يوم 26 يونيو الماضي خلال لقاء مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف بأن سوريا منفتحة على كافة المبادرات المتعلقة بعلاقاتها مع تركيا والمبنية على احترام سيادة البلاد.

    المصدر: نوفوستي

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