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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 09:00 GMT

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن تفاصيل تعرض طيار روسي وعائلته لمحاولة "إغراء" من جانب القوات الأوكرانية، لاختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية
    Roman Denisov / Globallookpress

    وقال الطيار، في حديث له أذاعته قناة "روسيا-1"، إن القوات الأوكرانية قدمت له وثائق بولندية وحسابا مصرفيا لعائلته، ووفقا له كان من المزمع أن تتوجه عائلته إلى تركيا، ومن هناك إلى مولدوفا ثم أوكرانيا.

    وتابع: "وفقا لخططهم، كان من المفترض أن تذهب عائلتي إلى تركيا، حيث كان من المفترض أن يقابلهم رجال من الاستخبارات الأوكرانية، ثم لسبب ما إلى مولدوفا، ثم أوكرانيا، برغم أننا كنا نتحدث عن أوروبا فيما قبل".

     وأضاف الطيار: "لقد بدا كل شيء غير قابل للتصديق، ولكن ليس هذا هو المغزى. كانوا سيسرقون الطائرة للاحتفاظ بها".

    ونشرت القناة الوثائق الإيطالية والبولندية، بما في ذلك جوازات السفر المخصصة للطيار وعائلته.

    المصدر: RT

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