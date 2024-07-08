إقرأ المزيد النيجر.. واشنطن تكمل سحب قواتها من قاعدتها العسكرية في نيامي

وأقيمت مراسم تسليم القاعدة الجوية (101) مساء الأحد ووقع على تسليم الموقع إلى سلطات النيجر الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان، رئيس أركان النيجر مامان ساني كياو.

وحضرت المراسم السفيرة الأمريكية كاثلين فيتزجيبون وعدد من المسؤولين العسكريين بالنيجر.

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US troops have finished withdrawing from their base in Niamey, Niger’s capital.



They are set to fully vacate their base in Agadez before the September 15 deadline imposed by Niger’s leader. pic.twitter.com/98PlbOrVtF — MenchOsint (@MenchOsint) July 8, 2024

وأفادت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق بأن 766 جنديا أمريكيا غادروا النيجر.

🇺🇸 🇳🇪 Footage of the withdrawal of the #US military forces from the base in #Niamey

The handover ceremony for Air Base 101 took place on Sunday evening The transfer of the site to the Nigerien authorities was signed by Niger's Chief of Staff Mamane Sani Kiaou and US pic.twitter.com/bgGJEddoan — Uncensored News (@Uncensorednewsw) July 8, 2024

يشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أيضا سحب قواتها من قاعدتها الجوية الرئيسية في مدينة أغاديز، على بعد حوالي 920 كيلومترا من العاصمة نيامي في شمال النيجر بحلول 15 سبتمبر.

المصدر: "RT"+"سبوتنيك"