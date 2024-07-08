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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 09:26 GMT

    مشاهد من انسحاب القوات الأمريكية من النيجر

    أظهرت مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي انسحاب القوات الأمريكية من قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر.

    مشاهد من انسحاب القوات الأمريكية من النيجر
    Legion-Media

    وأقيمت مراسم تسليم القاعدة الجوية (101) مساء الأحد ووقع على تسليم الموقع إلى سلطات النيجر الجنرال الأمريكي كينيث إيكمان، رئيس أركان النيجر مامان ساني كياو.

    وحضرت المراسم السفيرة الأمريكية كاثلين فيتزجيبون وعدد من المسؤولين العسكريين بالنيجر.

    وأفادت وكالة "فرانس برس" في وقت سابق بأن 766 جنديا أمريكيا غادروا النيجر. 

    يشار إلى أنه يتعين على الولايات المتحدة أيضا سحب قواتها من قاعدتها الجوية الرئيسية في مدينة أغاديز، على بعد حوالي 920 كيلومترا من العاصمة نيامي في شمال النيجر بحلول 15 سبتمبر.

    المصدر: "RT"+"سبوتنيك"

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