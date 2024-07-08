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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 07:34 GMT

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    قال أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن روسيا والصين تنويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا.

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة
    نوفوستي

    وأشار ستولتنبرغ المنتهية ولايته في حديث لشبكة CBS إلى أن النزاع في أوكرانيا "يكشف حجم الارتباط الوثيق بين روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران. <...> يريد الرئيس (الصيني) شي جين بينغ والرئيس (الروسي) فلاديمير بوتين، إفشال "الناتو" والولايات المتحدة في أوكرانيا".

    وشدّد أمين على "أهمية "الناتو" بالنسبة للولايات المتحدة" ولفت إلى أن "واشنطن بحاجة إلى هذا الحلف لحل المسائل المتعلقة بالصين".

    وفي تعليقه على زيارة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى موسكو، قال إنها "لا تغيّر من موقف "الناتو" في مساعدة أوكرانيا على الرغم من كون هنغاريا دولة عضو في الحلف".

    وتابع ستولتنبرغ أن "رئيس الوزراء أوربان أوضح عندما جاء إلى موسكو أنه لم يذهب إلى هناك نيابة عن "الناتو".

    المصدر: وكالات + RT

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