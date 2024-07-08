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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 06:54 GMT

    شي جين بينغ: على المجتمع الدولي تهيئة الظروف للحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا

    أكد رئيس الصين شي جين بينغ في اجتماع مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بالعاصمة بكين أنه على المجتمع الدولي تهيئة الظروف لاستئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا.

    شي جين بينغ: على المجتمع الدولي تهيئة الظروف للحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا
    نوفوستي

    ونقل التلفزيون الصيني الرسمي عن شي: "يجب على المجتمع الدولي تهيئة الظروف وتقديم المساعدة لاستئناف الحوار والمفاوضات المباشرة بين الجانبين".

    وشدّد على أهمية عدم السماح بتصعيد النزاع في أوكرانيا وصب الزيت على نار.

    وأضاف: "النقطة المهمة الآن هي الالتزام بمنع توسيع مسرح العمليات العسكرية وتصعيد القتال، وصب الزيت على نار أي من الطرفين".

    يشار إلى أن أوربان زار موسكو مؤخرا وأجرى محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في إطار "مهمة السلام" للتسوية في أوكرانيا.

    المصدر: نوفوستي

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