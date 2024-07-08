ونقلت MTI عن أوربان الذي التقى اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين أن هنغاريا كانت "دائما إلى جانب السلام ولم تكن أبدا من دعاة الحرب" مؤكدا سعي الشعب الهنغاري يسعى للسلام والتوازن والوئام.

ووصف أوربان زيارة شي جين بينغ إلى بودابست في مايو الماضي بأنها كانت تاريخية تم خلالها توقيع "اتفاقات جدية"، معربا عن شكره لشي على تطوير العلاقات بين البلدين.

وفي 3 يوليو الجاري زار أوربان موسكو حيث عقد اجتماعا مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ووصف أوربان زيارته بأنها المرحلة التالية من "مهمته للسلام" في أوكرانيا التي استهلها بزيارة كييف في 2 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي