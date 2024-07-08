إقرأ المزيد أوربان يعلن عن إنجاز المهمة في زيارته لموسكو: حققت هدفي بفتح قنوات اتصال مباشر وبدء الحوار مع بوتين

وأضاف: "التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان صباح اليوم في مقر دياويوتاي في بكين".

وقال أوربان خلال الاجتماع: "الصين دولة كبرى رئيسية وقادرة على خلق ظروف للسلام بين روسيا وأوكرانيا، ولذلك جئت للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين بعد شهرين فقط من زيارته الرسمية إلى بودابست".

من جهتها كتب صحيفة "بينباي" الصينية نقلا عن مصادر دبلوماسية أن زيارة أوربان إلى الصين كانت غير متوقعة وبالغة الأهمية.

وفي 3 يوليو الجاري قام فيكتور أوربان بزيارة إلى موسكو حيث عقد اجتماعا مع الرئيس فلاديمير بوتين.

ووصف أوربان زيارته إلى موسكو بأنها المرحلة التالية من "مهمته للسلام" في أوكرانيا التي استهلها بزيارة كييف في 2 يوليو الجاري.

من جانبه نصح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو الساسة الأوروبيين بـ"ربط أحزمة الأمان" قبل تحركات أوربان التالية في إطار "مهمة السلام".

المصدر: نوفوستي