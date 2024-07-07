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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 22:25 GMT

    الكرملين: رئيس الوزراء الهندي يزور موسكو ويلتقي الرئيس بوتين اليوم

    أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي في موسكو برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يصل إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية بعد ظهر اليوم.

    الكرملين: رئيس الوزراء الهندي يزور موسكو ويلتقي الرئيس بوتين اليوم
    Globallookpress

    وأشار الكرملين في بيان بشأن الزيارة إلى الطبيعة "الودية التقليدية للعلاقات الروسية الهندية"، والتي يعتزم قادة البلدين مناقشة تطويرها، وتشمل المواضيع الأخرى للمناقشة "القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".

    وكان أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف عن توقع "زيارة مهمة وواسعة النطاق"، بينما سيتمكن زعيما البلدين من التواصل في إطار غير رسمي.

    وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في مؤتمر صحافي إلى أن الكرملين "يولي هذه الزيارة أهمية قصوى".

    وأشار أوشاكوف إلى أن زيارة روسيا ستكون أول رحلة خارجية لمودي الذي أصبح رئيسا لوزراء الهند للمرة الثالثة على التوالي، بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

    وكانت آخر مرة زار فيها رئيس الحكومة الهندية روسيا عام 2019، عندما جاء إلى فلاديفوستوك. وكانت آخر رحلة لمودي إلى موسكو في عام 2015.

    وبعد موسكو - في 9 و10 يوليو- يزور رئيس الوزراء الهندي النمسا، وهي الزيارة الأولى لرئيس حكومة هندية منذ 40 عاما والأولى بهذه الصفة لمودي نفسه.

    الجدير ذكره أن بوتين ومودي يتحدثان بشكل دوري مرة كل شهرين عبر الهاتف، ويحافظان على الاتصالات الشخصية بينهما، وكانت آخر محادثة من هذا القبيل في 5 يونيو الماضي عندما هنأ الرئيس الروسي رئيس الوزراء الهندي على فوز حزبه في الانتخابات، كما يحاول قائدا البلدين أن يتراءيا كلما أمكنهما ذلك.

    المصدر: RT

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