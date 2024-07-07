ووفقا للخبراء ستهيمن درجات الحرار المرتفعة التي ستصل حتى 37.7 درجة مئوية على مدن الشرق أيضا طوال الأسبوع.

وقال خبير الأرصاد الجوية في الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية برايان جاكسون، إن التحذير من الحرارة المفرطة ظل ساريا لنحو 36 مليون شخص أو حوالي 10% من السكان، مع توقع أن تتجاوز درجات الحرارة في ولاية أوريغون الـ37.7 درجة مئوية وقد تصل إلى 46.1 درجة مئوية في بعض أجزاء كاليفورنيا يوم الأحد.

وأضاف جاكسون: ”نتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في نحو 30 منطقة، أو تحطم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة يومية” في الغرب وشمال غرب المحيط الهادئ.

وقد حطمت درجات الحرارة المرتفعة العديد من الأرقام القياسية يوم السبت: حيث سجلت مدينة ريدنغ في كاليفورنيا أعلى درجة حرارة على الإطلاق وهي 119 درجة فهرنهايت ("48.3 درجة مئوية") محطمة بذلك أعلى درجة حرارة على الإطلاق وهي 118 درجة.

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كما وصلت درجة الحرارة في أوكيا شمال سان فرانسيسكو، إلى 47 درجة مئوية محطمة بذلك الرقم القياسي للمدينة ومعادلة أعلى درجة حرارة على الإطلاق، فيما بلغت درجة الحرارة في ليفرمور شرقي سان فرانسيسكو إلى 43.8 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة يومية وهو 42.7 درجة مئوية تم تسجيله منذ أكثر من قرن، في عام 1905.

وقد عادلت لاس فيغاس الرقم القياسي البالغ 46 درجة مئوية الذي تم تسجيله آخر مرة في عام 2007، وسجلت فينيكس أعلى درجة حرارة بلغت 45.5 درجة مئوية، وهو أقل بقليل من الرقم القياسي البالغ 46.7 درجة مئوية والذي يعود تاريخه إلى عام 1942.

وقال ماركو بوسكوفيتش إن أفضل طريقة للتغلب على الحرارة في لاس فيغاس هي الجلوس أمام ماكينة القمار مع تناول بيرة باردة داخل كازينو مكيف الهواء.

المصدر: أ ب