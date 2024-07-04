إقرأ المزيد موجات حر تفتك بالأرض ومن عليها.. شهر يونيو يدخل التاريخ بأرقام قياسية متوالية

كان هذا الفريق الدولي قد توقع أن يزداد النينو قوة في عام 2024. النينو ظاهرة تتميز بارتفاع غير طبيعي لدرجة حرارة الماء في المحيط الهادئ الاستوائي، ما يؤثر بشكل نشط على مناخ الكوكب في فصل الصيف.

النينيو يجعل المحيط الهادئ الاستوائي أكثر دفئا بما لا يزيد عن 3 درجات مئوية عن المعتاد. وتسمى العملية العكسية، عندما يصبح الجو أبرد من المعتاد بنفس درجات الحرارة تقريبا، "النينيا". يترجم المصطلحان من الإسبانية إلى "ولد" و"بنت" على التوالي. الظاهرة تجري كل عامين إلى سبعة أعوام وهي وتؤثر على المناخ في أجزاء مختلفة من الأرض.

الفريق المتخصص في المناخ كان ذكر في توقعاته مطلع العام الجاري أن تستمر موجة الحر هذا الصيف في بعض المناطق ما بين 150 إلى 250 يوما.

درجات الحرارة القياسية في روسيا:

موجة الحر غير المسبوقة التي اجتاحت عدة مناطق في روسيا بما في ذلك جنوب الشرق الأقصى أدت حتى 3 يوليو إلى تسجيل 40 رقما قياسيا.

في موسكو على سبيل المثال تم تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1890 في 2 يوليو 2024 بتسجيل درجة حرارة زادت عن 32 درجة مئوية، ما يعني أنها غير مسبوقة منذ 134 عاما.

موجة الحر في الهند:

موجة الحر التي ضربت الهند هذا العام تسببت، وفقا للبيانات الحكومية على مدى 3 أشهر في مصرع أكثر من 100 شخص. علاوة على ذلك تم تشخيص ضربات الشمس لدى حوالي 25000 شخص.

درجات الحرارة في بنغلاديش:

ارتفعت درجات الحرارة في بنغلاديش مسجلة ما يزيد عن 40 درجة مئوية وخاصة في منطقة "تشوادانجا" حيث توجد محطة لقياس الطقس. أعلى درجة حرارة في هذا البلد كانت سُجلت في عام 1972 في منطقة "كهلنا" وبلغت 55.1 درجة مئوية.

موجة الحر في الولايات المتحدة:

التقارير تشير إلى أن معظم مناطق الغرب الأوسط والشمال الشرقي ووسط المحيط الأطلسي في الولايات المتحدة تعاني من درجات حرارة شديدة بسبب قبة حرارية مهيمنة. خدمات الأرصاد الجوية الأمريكية تتوقع أن تكون موجة الحر الحالية في بعض المناطق "الأطول منذ عقود". في شيكاغو على سبيل المصال سجلت درجة الحرارة رقما قياسيا بلغ 36 درجة مئوية، وكان ذلك في 17 يونيو 2024.

الحرارة في اليونان:

مر هذا البلد بما وصفه الخبراء بموجة حر تاريخية في يونيو 2024، حيث زادت درجات الحرارة عن 43 درجة مئوية في العديد من مناطق البلاد. درجات الحرارة غير المسبوقة في اليونان تسببت في إعلاق بعض المعالم الأثرية الرئيسة خلال الساعات الأكثر سخونة في العاصمة أثينا.

خبراء المناخ يعتقدون أن الطقس غير الطبيعي الناجم عن التغير المناخي بسبب النشاطات الإنسانية المفرطة، سيصبح أكثر تواترا في المستقبل.

الأطباء يقدمون نصائح بسيطة لكنها مؤثرة لمواجهة درجات الحرارة الشديدة وهي تتمثل في شرب المزيد من الماء، الامتناع عن تناول الأطعمة المالحة والدهنية، حماية الجلد وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخاصة من الساعة 11 إلى 16، إضافة إلى تبريد المنازل.

المصدر: RT