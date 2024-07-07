وقال شيف في مقابلة مع شبكة NBC: "إن بايدن يحتاج إما إلى تحقيق فوز ساحق على ترامب أو تمرير عصا التتابع إلى شخص يمكنه القيام بذلك".

ووفقا له يجب اتخاذ قرار سريع حول ما إذا كان ينبغي على بايدن الاستمرار في السباق الانتخابي.

وأشار إلى أن مقابلة بايدن مع قناة ABC 'لم تخفف من المخاوف' بل زادتها بعد أدائه غير المقنع في المناظرات التلفزيونية حول قدرته على البقاء لولاية ثانية.

ويعتقد شيف أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس 'ستكون رئيسة استثنائية' و'يمكنها الفوز بأغلبية ساحقة' في الانتخابات الرئاسية إذا أصبحت مرشحة الديمقراطيين في الانتخابات".

وأضاف:"أعتقد أنها تتمتع بالخبرة والحكم والقدرة القيادية لتكون رئيسة غير عادية".

هذا وأعلن بايدن أنه باق في السباق الرئاسي قبل أن يخبر حشدا في ماديسون بولاية ويسكونسن بأنه سيهزم منافسه دونالد ترامب "مرة أخرى عام 2020".

إقرأ المزيد بايدن: أنا واثق من قدرتي على أداء مهامي

وأكد بايدن في قبل ذلك خلال حدث لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في مدينة نيويورك، بأنه على ثقة تامة من قدرته على أداء مهامه كرئيس للبلاد.

وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع سلفه دونالد ترامب، التي جرت مساء الجمعة في أتلانتا، حيث تلعثم الرئيس الأمريكي الحالي وتوقف بكثرة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدته فيها زوجته جيل بايدن على نزول الدرج.

المصدر: nbcnews