مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 09:07 GMT

    وزيرة الاستيطان الإسرائيلية عن زيادة البناء في المستوطنات: هذه فترة معجزة

    وصفت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك في لقاء مع مستوطنين في الخليل زيادة بناء المستوطنات الإسرائيلية بأنه معجزة، داعية لتكثيف النشاط الاستيطاني وخاصة في الخليل.

    وزيرة الاستيطان الإسرائيلية عن زيادة البناء في المستوطنات: هذه فترة معجزة
    AFP

    وقالت الوزيرة أمام سكان مستوطنة جفعات حنان القريبة من سوسيا في جبل الخليل: "بالنسبة لي، إنها فترة معجزة، كما هو الحال في بعض هذه المعجزات. يبدو الأمر كما لو كنت تقف عند إشارة المرور، فماذا تسمع؟ زقزقة زقزقة. "وبعد ذلك يكون هناك ضوء أخضر".

    وأضافت: "نريد إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل. قدر الإمكان بشكل عام في أرض إسرائيل، وبقدر الإمكان في جبل الخليل بشكل خاص. في نظري، هذه مهمة، مهمة مقدسة حقا".

    وتابعت: "بعد عقود استثمرت فيها السلطة الفلسطينية في جبل الخليل أكثر مما استثمرته حكومات إسرائيل، كنا محظوظين لأن الدولة تعمل على تطوير هذه المنطقة الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه أدعو لتعزيز معاملة جميع المستوطنات في المناطق ذات الأولوية الوطنية، مع التركيز على المناطق التي تم إخلاؤها في الجنوب والشمال".

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    إعلام أوكراني: كييف مستعدة لنقل مقترحات سلام إلى روسيا عبر وسطاء

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم

    رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم مبادرة أوربان للسلام في أوكرانيا

    أخبار العالم

    لافروف: حملة الانتخابات الأمريكية مشهد محزن

    أخبار العالم

    صحيفة ألمانية: تم التخطيط لتفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي قبل 10 سنوات