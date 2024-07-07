إقرأ المزيد إسرائيل.. التهام الضفة عبر الاستيطان

وقالت الوزيرة أمام سكان مستوطنة جفعات حنان القريبة من سوسيا في جبل الخليل: "بالنسبة لي، إنها فترة معجزة، كما هو الحال في بعض هذه المعجزات. يبدو الأمر كما لو كنت تقف عند إشارة المرور، فماذا تسمع؟ زقزقة زقزقة. "وبعد ذلك يكون هناك ضوء أخضر".

وأضافت: "نريد إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل. قدر الإمكان بشكل عام في أرض إسرائيل، وبقدر الإمكان في جبل الخليل بشكل خاص. في نظري، هذه مهمة، مهمة مقدسة حقا".

وتابعت: "بعد عقود استثمرت فيها السلطة الفلسطينية في جبل الخليل أكثر مما استثمرته حكومات إسرائيل، كنا محظوظين لأن الدولة تعمل على تطوير هذه المنطقة الاستراتيجية. وفي الوقت نفسه أدعو لتعزيز معاملة جميع المستوطنات في المناطق ذات الأولوية الوطنية، مع التركيز على المناطق التي تم إخلاؤها في الجنوب والشمال".

المصدر: RT