ونقلت "أكسيوس" عن السكرتير الصحفي السابق لزوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، مايكل لاروزا."إن التقديم المسبق لأسئلة المقابلة كان منذ فترة طويلة تكتيكا لفريق بايدن".

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وقال لاروزا إنه عندما انضم إلى الفريق في عام 2019، حاول بعض الأعضاء تطبيق نفس الأسلوب في مقابلة السيدة الأولى.



وعلى الرغم من قائمة الأسئلة المعدة مسبقا، إلا أن مقابلة بايدن على إذاعة WURD لم تخلو من التجاوزات. حيث قال الرئيس الأمريكي، وهو يتأمل إنجازاته السياسية، إنه يعتبر نفسه امرأة سوداء، قائلا إنه فخور بكونه "النائب الأول للرئيس، وأول امرأة سوداء وبخدمته إلى جانب رئيس أسود.

ويقصد بايدن أنه شغل منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس الأمريكي من أصل أفريقي باراك أوباما، وعندما أصبح هو نفسه رئيسا، قام بتعيين كامالا هاريس، وهي امرأة سوداء، في هذا المنصب.

وأدى عدم القدرة على صياغة فكرة واضحة إلى السخرية على الشبكات الاجتماعية وعدد من المنشورات.

وباتت تصرفات بايدن وزلاته المتكررة، محط أنظار الكثيرين وسط تشكيك خصومه السياسيين في قدرته على الاستمرار في سباق الانتخابات الرئاسية.

المصدر: نوفوستي