إقرأ المزيد الجيش الفلبيني يحذر من الرد بقوة إذا تعرضت قواته للهجوم مجددا في بحر الصين الجنوبي

وكتب تارييلا على منصة "إكس": "تمكن خفر السواحل الفلبيني بنجاح من متابعة تحركات السفينة العملاقة CCG-5901 بطول 165 مترا التابعة لخفر السواحل الصيني".

وأضاف أن السفينة دخلت المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في بداية يوليو الجاري في اتجاه مضحل أيونغين، ثم انتقلت إلى شعب بانغانيبان. ثم تم العثور على السفينة متحركة نحو مضحل إيسكودا حيث ترسو حاليا.

هناك نزاع إقليمي بين الصين والفلبين وكذلك دول أخرى في المنطقة حول ملكية أرخبيل سبراتلي (نانشا) في بحر الصين الجنوبي. وتتميز هذه الجزر بمواردها البيولوجية الغنية وموقعها الاستراتيجي بين المحيطين الهندي والهادئ واحتياطياتها المحتملة من النفط والغاز. وعام 2016 اعترفت محكمة في لاهاي بهذه المنطقة كمنطقة اقتصادية خالصة للفلبين.

ويزداد الوضع في بحر الصين الجنوبي صعوبة أيضا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية عبره، الأمر الذي تصفه الخارجية الصينية بأنه انتهاك للقانون الدولي يقوض سيادة وأمن الصين.

المصدر: نوفوستي