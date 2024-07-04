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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 13:59 GMT

    الجيش الفلبيني يحذر من الرد بقوة إذا تعرضت قواته للهجوم مجددا في بحر الصين الجنوبي

    حذر رئيس الأركان الفلبيني من أن قواته ستدافع عن نفسها "بنفس مستوى القوة" إذا تعرضت لهجوم مرة أخرى من خفر السواحل الصيني في بحر الصين الجنوبي.

    الجيش الفلبيني يحذر من الرد بقوة إذا تعرضت قواته للهجوم مجددا في بحر الصين الجنوبي

    وقال الجنرال روميو براونر جونيور، اليوم الخميس، إنه طلب من الصين سداد مليون دولار كتعويض عن الزوارق البحرية وإعادة سبع بنادق قال إن القوات الصينية استولت عليها خلال المواجهة التي جرت في 17 يونيوفي منطقة توماس شول.

    ونقل المسؤولون الفلبينيون المطالب، إلى جانب احتجاج قوي، في محادثات يوم الثلاثاء مع وفد حكومي صيني في مانيلا.

    وقالت وسائل إعلام إن "جنود من الجيش الصيني، مسلحون بالسواطير والفؤوس والرماح، أصابو أفراد من البحرية الفلبينية، وألحقوا أضرارا بزورقين في مواجهة فوضوية الشهر الماضي".

    المصدر: أسوشييتيد بريس

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