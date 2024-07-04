وقال الجنرال روميو براونر جونيور، اليوم الخميس، إنه طلب من الصين سداد مليون دولار كتعويض عن الزوارق البحرية وإعادة سبع بنادق قال إن القوات الصينية استولت عليها خلال المواجهة التي جرت في 17 يونيوفي منطقة توماس شول.

ونقل المسؤولون الفلبينيون المطالب، إلى جانب احتجاج قوي، في محادثات يوم الثلاثاء مع وفد حكومي صيني في مانيلا.

وقالت وسائل إعلام إن "جنود من الجيش الصيني، مسلحون بالسواطير والفؤوس والرماح، أصابو أفراد من البحرية الفلبينية، وألحقوا أضرارا بزورقين في مواجهة فوضوية الشهر الماضي".

المصدر: أسوشييتيد بريس