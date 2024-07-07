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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 04:49 GMT

    مستشار سابق لبايدن يلمح إلى عدم أهليته لأداء مهام الرئيس

    اعتبر المستشار السابق للرئيس الأمريكي جو بايدن نائب مستشار جامعة بنسلفانيا حزقيال إيمانويل أن مشكلة الرئيس بايدن لا تكمن في تقدمه بالسن، وإنما في مدى أهليته لأداء مهام الرئيس.

    مستشار سابق لبايدن يلمح إلى عدم أهليته لأداء مهام الرئيس

    وكتب حزقيال إيمانويل في عمود نُشر في مجلة "The Atlantic" : "مشكلة جو بايدن ليست في عمره. بل في قدرته على العمل".

    وأضاف حزقيال، وهو شقيق السفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل، إن بايدن يجب أن ينسحب من السباق وينهي حملة إعادة انتخابه. مشيرا إلى المناظرة الكارثية التي خاضها مع الرئيس السابق دونالد ترامب في 27 يونيو الماضي.

    وشدد على أن بايدن مر بأيام جيدة وسيئة خلال فترة رئاسته، لكن الدبلوماسيين والصحفيين وحتى المشرعين الديمقراطيين لاحظوا وعلقوا على مشاكله وقدراته العقلية المتزايدة في الأشهر الأخيرة.

    وباتت تصرفات بايدن وزلاته المتكررة، محط أنظار الكثيرين وسط تشكيك خصومه السياسيين في قدرته على الاستمرار في سباق الانتخابات الرئاسية.

    المصدر: نوفوستي

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