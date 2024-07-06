وقال بالف: "بالنسبة للسياسة الخارجية لا يوجد فرق كبير بين الحزبين. وسوف يستمر حزب العمال مثل المحافظين في التمسك بخط واشنطن. ومن أجل تغيير سياسة (بريطانيا)، فمن الضروري تغيير الرئيس الأمريكي".

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وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، أشار إلى أن مقترحات التمويل التي قدمها حزب العمال قبل الانتخابات تشير إلى أن من غير المرجح أن يذهب إلى أبعد من ذلك بشأن هذه القضية، المعروفة بالتزامها بزيادة الضرائب.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني المعين حديثا جون هيلي إن بريطانيا ستواصل زيادة الإنفاق على الدفاع، فضلا عن دعم حلف "الناتو" وأوكرانيا.

وقد جرت الانتخابات البرلمانية في بريطانيا يوم الخميس الماضي وحصل حزب العمال على 412 مقعدا، ويوم الجمعة تم تعيين زعيم حزب العمال الفائز كير ستارمر رسميا بصفة رئيس الوزراء الثامن والخمسين لبريطانيا.

وهنأ زعيم المحافظين ريشي سوناك، الذي ترك منصب رئيس الوزراء، ستارمر على فوزه وأعلن خلال خطابه الأخير كرئيس للحكومة أنه سيتنحى عن منصب رئيس حزب المحافظين عندما يتم تنفيذ الإجراءات الرسمية لانتخاب خليفته.

المصدر: RT