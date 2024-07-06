وأشار مراسل الوكالة إلى أن مجموعة مؤلفة من 46 فرداًَ من أفراد طواقم السفن شاركت خلال الزيارة لفنزويلا في العرض العسكري المدني بمناسبة الذكرى 213 لاستقلال هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

إقرأ المزيد فنزويلا ترحب بزيارة مجموعة سفن حربية روسية

ويوم الأربعاء رحب خوسيه مانويل سواريز، عمدة مدينة فارغاس في ولاية لاغويرا الفنزويلية، بمجموعة السفن الحربية الروسية مشيرا إلى أنها وصلت إلى فنزويلا في مهمة سلام.

وأكد في حديث لوكالة "ريا نوفوستي" أن الدولتين تدافعان عن حق الشعوب في الاستقلال والعيش في عالم متعدد الأقطاب.

وكانت قد وصلت يوم الثلاثاء إلى ميناء فارغاس "لاغوايرا" الفنزويلي، المجموعة البحرية الضاربة التابعة لأسطول الشمال الروسي التي تضم الغواصة الذرية قازان والفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وناقلة الإمدادات "الأكاديمي باشين" وسفينة الإنقاذ التابعة للبحرية الروسية "نيكولاي تشيكر في إطار رحلة بحرية طويلة".

وتنفذ المجموعة رحلة بحرية طويلة مرت خلالها عبر المحيط الأطلسي حيث نفذت سفن المجموعة عمليات رمي من أسلحة صاروخية دقيقة التوجيه، ومن ثم قامت مجموعة السفن الروسية في 12-17 يونيو بزيارة ميناء هافانا في كوبا.

وفي وقت سابق ذكرت السفارة الروسية في فنزويلا عبر قناتها على تيلغرام أن السفير الروسي سيرغي ميليك باغداساروف وممثلين عن القيادة العليا للبحرية الفنزويلية استقبلوا مجموعة السفن الروسية.

وقال المكتب الصحافي للأسطول الشمالي إن طاقم السفن الروسية سينال قسطا من الراحة خلال التوقف في فنزويلا الذي سيستمر عدة أيام، وسيتعرف على بعض معالمها السياحية. وبعدها ستواصل المجموعة تنفيذ المهام الموكلة إليها في المحيط الأطلسي.

المصدر: نوفوستي