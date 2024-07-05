وجاء في بيان رسمي بثته الإذاعة الوطنية، يوم الخميس، أن القمة ستعقد في عاصمة النيجر نامي يوم 6 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يستقبل زعيم السلطات العسكرية في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني نظيريه البوركيني إبراهيم تراوري والمالي عاصيمي غويتا.

ويشار إلى أن قمة دول "التحالف" الجديد ستعقد قبل يوم من قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، التي أعلنت الدول الثلاث انسحابها منها في يناير الماضي.

يذكر أن بوركينا فاسو والنيجر ومالي أعلنت عن تشكيل "تحالف دول الساحل" في 16 سبتمبر عام 2023 لغرض الدفاع المشترك.

ووصل القادة الحاليون في الدول الثلاث بنتيجة انقلابات عسكرية خلال الفترة بين 2021 و2023.

وانسحبت الدول الثلاث من بعض المنظمات الإقليمية التي كانت أعضاء فيها، بما في ذلك "إيكواس" و"مجموعة دول الساحل الخمس" التي أعلنت حل نفسها في ديسمبر 2023.

المصدر: وكالات