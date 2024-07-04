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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 23:22 GMT

    موريتانيا.. مصرع 89 مهاجرا غير شرعي بعد غرق قاربهم

    أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية أن 89 مهاجرا لقوا حتفهم هذا الأسبوع وفُقد عشرات آخرون إثر غرق قاربهم قبالة سواحل موريتانيا بينما كانوا متوجهين إلى أوروبا بحرا بطريقة غير شرعية.

    موريتانيا.. مصرع 89 مهاجرا غير شرعي بعد غرق قاربهم
    Legion-Media

    ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في الإدارة المحلية اشترط عدم كشف اسمه أن" خفر السواحل الموريتانيين تمكنوا من انتشال جثث 89 مهاجرا سريا كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين 1 يوليو.. على بعد 4 كم من مدينة إنجاغو".

    وأشارت الوكالة إلى أن خفر السواحل أنقذوا تسعة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ خمس سنوات. 

    وبحسب أقوال الناجين انطلق القارب من الحدود بين السنغال وغامبيا وعلى متنه 170 راكبا، ما يرفع عدد المفقودين إلى نحو 72.

    وفي فبراير الماضي أعلنت صحيفة "البايس" الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي سيخصص حوالي 200 مليون يورو لمساعدة موريتانيا على منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

    وتدعم إسبانيا خفر السواحل الموريتاني بإعانات سنوية بلغ آخرها 10 ملايين يورو.

    يذكر أن الاتحاد الأوروبي خصص 12.5 مليون يورو للفترة من 2022 إلى 2027 لمكافحة الهجرة غير الشرعية من موريتانيا.

    المصدر: أ ف ب+RT

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