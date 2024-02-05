الاتحاد الأوروبي يخصص 200 مليون يورو لموريتانيا لمنع تدفق المهاجرين

أعلنت صحيفة "البايس" الإسبانية أن الاتحاد الأوروبي سيخصص حوالي 200 مليون يورو لمساعدة موريتانيا في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وفقا للصحيفة، تسبب التدفق المكثف للزوارق من موريتانيا إلى جزر الكناري خلال الأشهر الثلاثة الماضية في قلق السلطات الإسبانية، التي تضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل مبادرة لتخصيص أموال إضافية لموريتانيا لحل أزمة اللاجئين.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين أكثر من 6 آلاف شخص وصلوا إلى جزر الكناري في يناير من هذا العام، غادر 83% موريتانيا.

وتدعم إسبانيا خفر السواحل الموريتاني بإعانات سنوية لأكثر بلغ آخرها 10 ملايين يورو.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي خصص 12.5 مليون يورو للفترة من 2022 إلى 2027 لمكافحة الهجرة غير الشرعية في موريتانيا.

وسيزور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موريتانيا هذا الأسبوع، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لفتح المزيد من الفرص للاستثمار في البنية التحتية للبلاد وأمنه ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بحسب الصحيفة.

المصدر: نوفوستي