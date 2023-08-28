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إسبانيا تحث موريتانيا على إيواء 168 مهاجرا تم إنقاذهم في المحيط الأطلسي

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إسبانيا تحث موريتانيا على إيواء 168 مهاجرا تم إنقاذهم في المحيط الأطلسي
Legion-Media
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ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم في المحيط الأطلسي، عالقون منذ أيام على متن قارب بالقرب من دولة موريتانيا لعدم السماح لهم بالنزول.

وأوضحت التقارير الإعلامية الإسبانية أن "168 مهاجرا تم إنقاذهم في المحيط الأطلسي عالقون على متن قارب للحرس المدني الإسباني لعدة أيام بالقرب من دولة موريتانيا شمال غرب إفريقيا بعد أن رفضت السلطات هناك السماح لهم بالنزول إلى الشاطىء".

ورفضت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم الاثنين تقديم تفاصيل عن الواقعة، لكنها قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها "واثقة من أن الوضع سيتم حله في الساعات التالية". كما أكدت أنه تم إنقاذ 168 شخصا.

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المصدر: أ ب 

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