وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر، يوم الخميس، أن بايدن تحدث أيضا عن ضرورة التخلي عن فعاليات العمل الرسمية بعد الساعة الثامنة مساء.

ولتبرير أدائه الباهت في المناظرة مع دونالد ترامب، قال بايدن إن ذلك كان بسبب الإرهاق بعد رحلة طويلة إلى الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق الذي يعمل مع بايدن ذكر في البداية أن ذلك كان بسبب نزلة برد.

واعترف الرئيس الأمريكي في وقت سابق بفشله في المناظرة مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.

وقد اثار أداء بايدن في المناظرة القلق في معسكر الديمقراطيين، حيث صدرت دعوات له للانسحاب من السباق الرئاسي.

المصدر: وكالات