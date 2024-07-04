وقال المتحدث: "قتل جندي إسرائيلي من الكتيبة 101 التابعة للواء المظليين في معركة شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، أُصيب جندي احتياط من الكتيبة 8101 بجروح خطيرة خلال المعارك وسط قطاع غزة".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تحت بند "سمح بالنشر"، إلى "مقتل الرقيب إيال ميمران 20 عاما مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين، بالقرب من شمال قطاع غزة".

إقرأ المزيد الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نقيب في لواء جعفاتي وإصابة آخرين شمال غزة (صورة)

وأفاد المتحدث باسم الجيش أن قائد فصيل في كتيبة "روتم" التابعة للواء "غفعاتي"، قتل في معركة شمال قطاع غزة، وأضاف أن ضابطا وجنديا آخرين من كتيبة "روتيم" أصيبا بجروح خطيرة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن هذا هو الضابط الثاني برتبة "نقيب" الذي يعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتله بـ "نيران المقاومة الفلسطينية"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، فإن 7 ضباط وجنود إسرائيليين قتلوا منذ بداية شهر يوليو الحالي، في جبهات القتال بقطاع غزة والضفة الغربية.

وبلغ عدد القتلى في صفوف الجيش، ممن سمح بنشر أسمائهم، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 الماضي، نحو 679، بينهم 325 قتلوا منذ بداية التوغل البري.

وأظهرت بيانات نشرها الجيش الإسرائيلي، مقتل 51 جنديا في حوادث عمليات، من بينهم 28 قتلوا بنيران القناصة، و5 بنيران طائشة، و18 قتلوا بحوادث إسعاف، أسلحة، دهس، وحوادث طرق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن إصابة 2407 ضابطا وجنديا بجراح طفيفة، و1016 بإصابات متوسطة، و598 بإصابات خطيرة، ليصل إجمالي الجرحى 4021 من بداية الحرب بالسابع من أكتوبر.

ومنذ التوغل البري في القطاع، أورد الجيش الإسرائيلي إصابة 1016 طفيفة، و627 إصابة متوسطة، و389 بإصابات خطيرة، ليصل مجملها 2032.

المصدر: RT + وكالات