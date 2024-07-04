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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 19:42 GMT

    ميشيل: هنغاريا غير مخولة بالتحدث مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي

    صرح رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته، شارل ميشيل، بأن هنغاريا غير مخولة بالتحدث مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

    ميشيل: هنغاريا غير مخولة بالتحدث مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي
    Italy Photo Press / Legion-Media

    وكتب ميشيل في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الخميس، أن "رئاسة هنغاريا لمجلس الاتحاد الأوروبي بالتناوب لا تتضمن تفويضا بالاتصال مع روسيا نيابة عن الاتحاد الأوروبي".

    وأضاف أن "أي مفاوضات حول أوكرانيا لا يمكن أن تجري بدون أوكرانيا".

    وجاء ذلك تعليقا على الأنباء حول أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قد يزور موسكو، وحول مبادرته الأخيرة بشأن السلام في أوكرانيا.

    ولم تؤكد أو تنف روسيا رسميا صحة الأنباء عن زيارة محتملة لأوربان.

    وكان رئيس الوزراء الهنغاري قد زار أوكرانيا مؤخرا، حيث دعا القيادة الأوكرانية إلى وقف إطلاق النار من أجل التفاوض مع روسيا، لكن كييف رفضت مثل هذه المقترحات.

    المصدر: تاس

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