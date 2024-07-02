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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماعه في كييف بالرئيس الأوكراني المنتهية ولايته زيلينسكي، الذي نشر مقطع فيديو للمؤتمر بصفحته على موقع X للتواصل الاجتماعي، حيث قال أوربان: "أعتقد أن قضية أوكرانيا هي القضية الأكثر أهمية بالنسبة لأوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة من رئاسة هنغاريا. قضية الحرب والسلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف أوربان كذلك أنه "يود استغلال الاجتماع لمناقشة الوضع مع الأقلية الهنغارية التي تعيش في أوكرانيا ومناقشة كيفية مساعدتهم".

وكان رئيس الوزراء الهنغاري في زيارة إلى كييف هي الأولى من نوعها منذ 12 عاما، فيما تتولى هنغاريا، اعتبارا من 1 يوليو رئاسة الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر، حيث قال السكرتير الصحفي لأوربان إنه سيناقش في كييف قضية إحلال السلام والقضايا الراهنة للعلاقات الثنائية مع زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي