مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 18:23 GMT

    بغداد تصدر أحكام إعدام بحق مواطنين سويديين وستوكهولم تحتج

    أعلنت الحكومة السويدية اليوم الخميس أن ثلاثة من مواطنيها حكم عليهم بالإعدام في العراق بتهمة "الضلوع في إطلاق نار"، مشيرة إلى أنها ستستدعي سفير بغداد لديها بشأن هذه الأحكام.

    بغداد تصدر أحكام إعدام بحق مواطنين سويديين وستوكهولم تحتج
    AFP

    وقالت وزارة الخارجية السويدية إن سفارتها لدى العراق التي تدار أنشطتها موقتا من ستوكهولم، "تلقت تأكيدات من السلطات المحلية أن ثلاثة مواطنين سويديين حكم عليهم بالإعدام في العراق".

    ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول حادث إطلاق النار لكنها قالت إنها استدعت السفير العراقي لدى السويد للاحتجاج على الأحكام والمطالبة بعدم تنفيذها، وأضافت الخارجية السويدية في بيان "نحن نتخذ خطوات لمنع تطبيق" الأحكام.

    وأضافت الوزارة: "موقف السويد والاتحاد الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام واضح للغاية. نحن ندين تطبيق عقوبة الإعدام. ونعارضها دائما، في كل مكان وبغض النظر عن الظروف".

    وفي يونيو الماضي، ذكرت صحيفة "أفتون بلادت" أن المتهمين تورطوا في إطلاق نار على مواطن سويدي وقيادي بارز في عصابة "فوكستروت" السويدية يدعى مصطفى الجبوري، في العراق في يناير 2024.

    وقالت الوزارة إنها تلقت تقريرا عن الحكم على سويدي رابع (35 عاما) بعقوبة الإعدام في جريمة أخرى متعلقة بالمخدرات، إلا أنها لا يمكنها تأكيد المعلومات.

    وكانت الشرطة العراقية حررت تقريرا بواقعة القبض على الشخص الرابع في 3 فبراير الماضي، فيما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكمها في 2 يونيو على الرجل بالإعدام شنقا وفق القوانين المتعلقة بالمخدرات في العراق.

    وقال شقيق الرجل إنه "تم ضبط 350 غراما من مادة الحشيش مع الثلاثة الذين كانوا في شقة في بغداد ومن بينهم الرجل السويدي البالغ من العمر 35 عاما، وهو متزوج ولديه ثلاثة أطفال".

    المصدر: RT + وكالات

    التعليقات

    أخبار العالم

    من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

    أخبار العالم

    تقرير أمريكي: حزب الله في عام 2024 أقوى وأكبر حجما وأفضل تسليحا وأكثر خبرة وتمرسا سياسيا من 2006

    أخبار العالم

    صحفية أمريكية: كتيبة "آزوف" نفذت انقلابا عسكريا على زيلينسكي

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري يرصد "الدمار الهائل" الذي لحق بالطبيعة في شمال إسرائيل والجولان "المحترق" (صور)

    أخبار العالم

    روجر ووترز: حماس لم تغتصب نساء في 7 أكتوبر وإسرائيل هي من قتلت مواطنيها في ذلك اليوم (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حماس" تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

    أخبار العالم

    جون كيري: أوكرانيا لن تنتصر في الصراع مع روسيا

    أخبار العالم العربي

    مقتل نائب قائد سرية في الجيش الٳسرائيلي بتبادل لإطلاق النار مع "حزب الله"

    أخبار العالم العربي

    "القسام" تعرض مشاهد من استهدافها لقوات إسرائيلية في الشجاعية وإطلاقها صواريخ تجاه مروحية (فيديوهات)

    أخبار العالم

    بوتين: المحاولات الأمريكية المنفردة لحل النزاع في قطاع غزة أثبتت عدم فعاليتها

    أخبار العالم

    مدفيديف يهنئ الشعب الأمريكي بالرابع من يوليو على طريقته

    أخبار العالم

    قادة "شنغهاي للتعاون" يدعون لوقف إطلاق النار في غزة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية

    أخبار العالم

    بوتين: اتفاقات إسطنبول للتسوية في أوكرانيا لا تزال مطروحة على الطاولة