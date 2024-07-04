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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 16:40 GMT

    إعلام: التشيك لن تعترف بجوازات السفر الروسية غير البيومترية

    أعلنت وزارة الخارجية التشيكية أن جمهورية لن تعترف اعتبارا من 3 يوليو بجوازات السفر غير البيومترية للمواطنين الروس، وأنه يُحظر على حامليها الإقامة في أراضي البلاد.

    إعلام: التشيك لن تعترف بجوازات السفر الروسية غير البيومترية
    Sputnik

    وأفادت صحيفة "تشيسكي نوفيني" يوم الخميس نقلا عن أمر من وزارة الخارجية: "لن تعترف جمهورية التشيك بجوازات السفر غير البيومترية الروسية اعتبارًا من 3 يوليو. وسيتم منع المواطنين الروس الذين يحملون مثل هذه الجوازات من الإقامة في أراضي جمهورية التشيك".

    أعلنت وزارة الخارجية التشيكية ذلك في اجتماع للهيئة المختصة من الاتحاد الأوروبي ودعت الدول الأخرى إلى التصرف بطريقة مماثلة، وقد اتخذت الدنمارك تدابير مماثلة.

    ووفقا لممثلة وزارة الخارجية التشيكية ماريانا فيرنيروفا، فإن الأمر بشأن هذه المسألة لا يزال قيد الإعداد.

    وقالت فيرنيروفا: "إذا قدّم مواطن روسي جواز سفر غير بيومتري في جمهورية التشيك، فسيتم اعتبار أنه موجود هنا بشكل غير قانوني. وفي الوقت الحالي، ما زلنا ندرس ما يجب فعله مع هذا الشخص في هذه الحالة حيث أن جوازات السفر غير البيومترية أسهل بكثير تعديلها وتزويرها".

    جدير بالذكر أن جواز السفر البيومتري هو جواز سفر يحتوي على بيانات يمكن قراءتها آليا وعلى وسيلة تخزين تحتوي على بيانات بيومترية.

    * التعرف على الأشخاص عبر البيانات البيومترية هو “التعرف الآلي على الأفراد استنادًا إلى سماتهم البيولوجية والسلوكية”. هذا يعني أن البيانات البيومترية هي بمثابة توقيعات بشرية فريدة يمكن قياسها، وقد تشمل بصمات الأصابع ومسح قزحية العين أو طريقة الفرد في فعل شيء ما (مثل الطريقة التي يسير أو يكتب بها).

    المصدر: RT

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