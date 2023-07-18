جواز السفر الروسي يحتفظ بالمركز 49 في تصنيف الجوازات الأكثر جاذبية في العالم

كشف تصنيف جديد لشركة الاستشارات Henley & Partners أن جواز السفر الروسي احتفظ بالمركز 49 في "مؤشر جاذبية جواز السفر" السنوي.

وعلى الرغم من حقيقة أنه على مدار العام انخفض عدد البلدان والأقاليم التي يمكن لحاملي جوازات السفر الروسية بدون تأشيرة دخولها من 118 إلى 115، بقي تصنيف روسيا دون تغيير مقارنة بشهر يناير حين تم توزيع الإصدار السابق من التصنيف.

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يتم نشر تصنيف "مؤشر جاذبية جواز السفر" سنويا بواسطة Henley & Partners منذ عام 2006. ويتم احتسابه بناء على البيانات الرسمية المقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لـ 199 دولة وإقليما.

وعندما ظهر التصنيف لأول مرة، احتل جواز السفر الروسي المرتبة 62 فيه، حيث كان من الممكن زيارة 35 دولة فقط بدون تأشيرة. واحتل جواز السفر الروسي المرتبة 38 عام 2014 وهي المرتبة الأعلى التي وصل إليها في القائمة.

واحتلت سنغافورة المركز الأول في الترتيب، لتحل محل اليابان، زعيمة السنوات الخمس الماضية. وتشغل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا المرتبة الثانية بينما احتلت النمسا ولوكسمبورغ وفنلندا وفرنسا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان المرتبة الثالثة بينما واصلت الولايات المتحدة التي كانت رائدة في السابق تراجعها في الجدول إلى المركز الثامن، وفي نهاية القائمة جاءت سوريا والعراق وأفغانستان.

المصدر: تاس