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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 14:29 GMT

    بوتين يشكر الشيخ تميم بن حمد على دوره في القضايا الإنسانية الناشئة عن الأزمة الأوكرانية

    وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الحلول الإنسانية التي تقدمها مساعي الدوحة فيما يتعلق بالشؤون الإنسانية المرافقة للأزمة الأوكرانية.

    بوتين يشكر الشيخ تميم بن حمد على دوره في القضايا الإنسانية الناشئة عن الأزمة الأوكرانية
    نوفوستي

    وجاء شكر الرئيس بوتين للأمير تميم بن حمد خلال اجتماعهما على هامش قمة قادة دول "منظمة شنغهاي للتعاون" في أستانا عاصمة كازاخستان.

    وقال بوتين مخاطبا أمير قطر: "صاحب السمو، أود أن أشكركم على جهودكم الرامية إلى حل القضايا الإنسانية الناشئة عن الأزمة الأوكرانية. فمن خلال وساطتكم باتت ممكنة إعادة الأطفال إلى عائلاتهم من الجانبين الروسي والأوكراني".

    كما وجه بوتين الدعوة إلى الشيخ تميم لزيارة روسيا الاتحادية.

    وقال: "صاحب السمو، لم تزوروا روسيا منذ فترة طويلة، وسنكون سعداء باستقبالكم في بلادنا".

    هذا وقد شارك أمير قطر في أعمال قمة شنغهاي تلبية لدعوة من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

    المصدر: نوفوستي

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