إقرأ المزيد فرنسا مهددة بالحصول على برلمان من يسار اليمين

وجاء في نتائج الاستطلاع: "يريد كل ناخب ثان (50%) أن يحصل حزب "التجمع الوطني" على الأغلبية المطلقة من الأصوات في المجلس الوطني عقب نتائج الجولة الثانية من الانتخابات".

ووفقا للدراسة، يريد 48% من مؤيدي الحزب الجمهوري فوز حلفائهم في الائتلاف. وقد عبر نحو نصف الفرنسيين (47%) عن ثقتهم في نجاح حزب لوبان، في حين يعتبره 43% من الناخبين "أقرب إلى الشعب" من "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية. كما تدل نتائج الاستطلاع أيضا على أن 40% من الذين شملهم الاستطلاع يرون أن قيم "التجمع الوطني" أكثر ديمقراطية. وفي الوقت نفسه اعتبر 48% من المشاركين في البحث أن غابرييل أتال هو أفضل رئيس وزراء لفرنسا. ويحظى زعيم "التجمع الوطني" جوردان بارديل بدعم 45% من السكان كرئيس للوزراء.

معلوم أنه في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في فرنسا التي جرت في 30 يونيو الماضي تقدم حزب "التجمع الوطني" مع حلفائه من الحزب الجمهوري، حيث حصل على 33.15% من الأصوات. وحصل ائتلاف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري على 27.99%، بينما احتل ائتلاف الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثالثة بنسبة 20.04%.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد المقبل.

المصدر: نوفوستي