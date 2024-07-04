إقرأ المزيد متظاهرون يغلقون طرقا رئيسية في تل أبيب مطالبين بانتخابات مبكرة (فيديو)

وقال المسؤول الإسرائيلي للقناة 12 العبرية: "تلقينا ردا من حماس دون المطالبة بالالتزام بوقف الحرب في المرحلة الأولى بالفعل، والرد يسمح لنا بإعادة الرهائن من الكبار والجرحى والمرضى والنساء والأطفال"، مؤكدا أن "هناك أساس لصفقة جيدة الآن".

بدورها نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها إن "مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعناصر متطرفة في الحكومة تعاونوا حتى قبل أن تقدم حماس جوابها على المقترح الأخير، من أجل عدم ترك أي احتمال لإفشاله وإغلاق الباب بشأن إمكانية تحقيق الصفقة".

هذا وتشهد تل أبيب اليوم الخميس مظاهرات مطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وتم خلالها اغلاق عدد من محاور الطرق الرئيسية وإضرام النار فيها.

كما قررت المعارضة أيضا تنظيم التظاهرة المركزية أمام منزل نتنياهو في شارع غزة بالقدس.

المصدر: RT