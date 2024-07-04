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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 06:35 GMT

    متظاهرون يغلقون طرقا رئيسية في تل أبيب مطالبين بانتخابات مبكرة (فيديو)

    أغلق متظاهرون مناهضون لحكومة بنيامين نتنياهو طريقين سريعين رئيسيين في تل أبيب مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة.

    متظاهرون يغلقون طرقا رئيسية في تل أبيب مطالبين بانتخابات مبكرة (فيديو)
    Gettyimages.ru

    وقام المتظاهرون بإغلاق طريق أيالون السريع في تل أبيب خلال ساعة الذروة، كما منعت مجموعة ثانية حركة المرور على شارع رقم 4 بالقرب من إيفين يهودا.

    ودعا المتظاهرون إلى إضراب وطني للضغط على الحكومة للدعوة لإجراء انتخابات، مشددين على أن "إسرائيل بحاجة إلى حكومة مسؤولة وعاقلة تضمن مستقبلا أفضل لدولة إسرائيل".

    وتأتي هذه التحركات بعد أيام من تظاهرة شارك فيها الآلاف في مناطق عدة بإسرائيل، منها تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإجراء انتخابات مبكرة.

    وفي الأسابيع الأخيرة، صعد معارضون للحكومة، وذوو أسرى إسرائيليين في غزة، من نشاطاتهم الاحتجاجية، للمطالبة بصفقة تبادل وتبكير الانتخابات العامة.

    وكان نتنياهو قد قال الأحد الماضي للقناة 14 إنه مستعد لصفقة "جزئية" يستعيد من خلالها بعض الرهائن المحتجزين بغزة، مؤكدا "ضرورة استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها".

    لكنه تراجع عن تصريحاته بعدها بيوم واحد، وقال أمام الكنيست "لن ننهي الحرب حتى نعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، ونحن ملتزمون بالمقترح الإسرائيلي الذي رحب به (الرئيس الأمريكي) جو بايدن".

    المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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