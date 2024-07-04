وأضاف: رصدت منظومتنا "إس-350" 12 إلى 16 هدفا ومنعتها من بلوغ أي من أهدافها.

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وأشار إلى أنه تم رصد صواريخ العدو على مسافة حوالي 90 كم، وإسقاطها على مسافة 70 كم.

ولفت إلى أن "إس-350" تستغرق 8 ثوان من لحظة كشف الهدف حتى إسقاطه، وفي ظروف تضاريس منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا تستغرق 1.5 إلى 3 ثوان.

كما تعترض "إس-350" صواريخ ATACMS ومختلف أنواع المسيرات بما فيها النفاثة.

المصدر: نوفوستي