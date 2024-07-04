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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 05:26 GMT

    "إس-350" الروسية تسقط 12 صاروخ "هيمارس" خلال 3 ثوان

    كشف قائد عسكري روسي أن بطارية "إس-350" أسقطت 12 صاروخ من "هيمارس" الأمريكي خلال 3 ثوان بمنطقة العملية الروسية في أوكرانيا وخيّبت آمال كييف وحلفائها في خرق الدفاع الجوي الروسي هناك.

    Sputnik

    وأضاف: رصدت منظومتنا "إس-350" 12 إلى 16 هدفا ومنعتها من بلوغ أي من أهدافها.

    وأشار إلى أنه تم رصد صواريخ العدو على مسافة حوالي 90 كم، وإسقاطها على مسافة 70 كم.

    ولفت إلى أن "إس-350" تستغرق 8 ثوان من لحظة كشف الهدف حتى إسقاطه، وفي ظروف تضاريس منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا تستغرق 1.5 إلى 3 ثوان.

    كما تعترض "إس-350" صواريخ ATACMS ومختلف أنواع المسيرات بما فيها النفاثة.

    المصدر: نوفوستي

     

     

     

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