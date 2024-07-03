إقرأ المزيد مادورو يعلن استئناف الحوار مع واشنطن رغم العقوبات

وكتب رودريغيز الأربعاء عبر منصة "إكس": "عقب "الاجتماع الافتراضي" الذي أعلنه الرئيس نيكولاس مادورو الاثنين، وبعد هذا الاجتماع الأول، توافقنا أولا على نية الحكومتين العمل معا لكسب الثقة وتحسين العلاقات، وثانيا على إبقاء التواصل في شكل محترم وبناء".

وكان مادورو أعلن الاثنين بشكل مفاجىء استئناف الحوار مع واشنطن رغم العقوبات الأمريكية على قطاع النفط، وذلك قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يوليو الجاري.

وكانت كاراكاس وواشنطن بدأتا مفاوضات سرية العام الفائت في قطر، وخلال هذه المحادثات، توافق البلدان على تبادل سجناء.

وأفرجت واشنطن عن اليكس صعب، المتهم بأنه واجهة لمادورو، مقابل الافراج عن 28 سجينا هم عشرة أميركيين و18 فنزويليا مسجونين في فنزويلا.

وفي المقابل أيضا، خففت واشنطن من الحصار النفطي الذي فرضته على فنزويلا منذ العام 2019 في محاولة للإطاحة بمادورو بعد عدم اعترافها باعادة انتخابه في 2018.

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وفي منتصف أبريل الفائت أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على قطاعي النفط والغاز الفنزويليين، متهمة حكومة مادورو بمواصلة سياسة قمع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 يوليو الجاري.

وكانت الولايات المتحدة علقت بعض العقوبات المفروضة على كاراكاس، بعد موافقة حكومة مادورو والمعارضة في أكتوبر على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في العام 2024 بحضور مراقبين دوليين.

وتتمتع فنزويلا بأكبر احتياطي مثبت من النفط في العالم، لكن إنتاجها تراجع بشكل حاد بعد أعوام من العقوبات وسوء الإدارة لهذا القطاع الحيوي.

المصدر: أ ف ب