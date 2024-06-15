وزير فنزويلي: نقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يوميا

أعلن وزير النفط الفنزويلي، بيدرو تيليشيا، أن بلاده تقترب من إنتاج مليون برميل نفط يوميا لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وقال تيليشيا خلال فعالية رسمية في العاصمة كراكاس: "يمكننا القول رسميا إننا تجاوزنا 950 ألف برميل يوميا هذا الشهر" مضيفا "نحن قريبون جدا من إنتاج مليون برميل".

وبلغ إنتاج النفط ذروته في عام 2008 مع 3,5 مليون برميل يوميا، لكنه تراجع بعد سنوات بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة.

والشهر الماضي أعادت واشنطن فرضت عقوبات على كراكاس بعد ستة أشهر على تخفيفها، ردا على "استمرار الحكومة في قمع المعارضين قبل انتخابات يوليو".

ومع ذلك حصلت شركة الطاقة الإسبانية العملاقة "ريبسول" على إذن من الولايات المتحدة لمواصلة العمل في فنزويلا.

وقال وزير النفط الفنزويلي، الشهر الماضي إنه متفائل بأن إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى مليون برميل يوميا قريبا، لأسباب منها الاتفاق مع "ريبسول".

تيليشيا هو أيضا رئيس شركة النفط الفنزويلية العملاقة "بتروليوس دي فنزويلا" (بيديفيسا).

وبلغ إنتاج فنزويلا 910 آلف برميل يوميا بحلول نهاية مايو، وفق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يوميا في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو قبل عام.

وبحلول 2020 كان الرقم أقل من 400 ألف برميل.

المصدر: "أ ف ب"