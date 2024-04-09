فنزويلا.. اعتقال وزير النفط السابق على خلفية قضية فساد (صورة + فيديو)

أعلنت السلطات الفنزويلية اعتقال وزير النفط السابق طارق العصامي الذي استقال من منصبه العام الماضي، في إطار التحقيق بقضية فساد في شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة.

وقال النائب العام طارق وليام صعب "تمكنا من الكشف عن المشاركة المباشرة للعيسمي وبالتالي القبض عليه"، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن لائحة الاتهام ضده "خلال الساعات القليلة المقبلة".

وعرض النائب العام صورا ومقاطع فيديو للعصامي وهو رهن الاعتقال.

#EsNoticia



Así fue el momento en que es detenido Tareck El Aissami para ser imputado por la trama PDVSA - Cripto



Vía @MinpublicoVEN#VenezuelaNews 🇻🇪 pic.twitter.com/MkK7peQCEw — Agencia Venezuela News (@venezuelanewsVN) April 9, 2024

#Venezuela dealt a blow to corruption. Former oil minister and former president of #PDVSA Tareck El Aissami arrested in investigation of the PDVSA-Cripto case pic.twitter.com/9iitbVIP1p — teleSUR English (@telesurenglish) April 9, 2024

#EXCLUSIVA



🔴EN VIDEO

Momentos en que Tareck El Aissami y Samark López fueron detenidos para ser imputados por el @MinpublicoVEN@TarekWiliamSaab



Vía @ReporteFNpic.twitter.com/qIzYPWmp1w — Karlita °*Chavistamente*° 28K (@kb_ql22) April 9, 2024

والعصامي (49 عاما) كان مساعدا مقربا لمادورو وشغل منصب نائبه بين عامي 2017 و2018.

واستقال العصامي من منصبه الوزاري في مارس 2023 عقب الكشف عن مخالفات في إدارة الأموال من العمليات النفطية التي كانت تتم باستخدام أصول مشفرة.

وأدت القضية أيضا إلى اعتقال عشرات المسؤولين وبينهم مدراء كبار في هيئة تنظيم العملات المشفرة "سوناكريب".

وأطلقت فنزويلا التي تملك احتياطات نفط هائلة عملة مشفرة مدعومة بالنفط عام 2018 لمواجهة العقوبات الاقتصادية، علما أن القضية أدت إلى إنهاء مشروع العملة المشفرة في يناير.

كما أعلنت السلطات عن القبض على وزير الاقتصاد السابق سيمون زيربا، ورجل الأعمال المتهم بغسل الأموال سامارك لوبيز.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في العالم لكن إنتاجها انخفض من ثلاثة ملايين برميل يوميا إلى أقل من مليون بسبب العقوبات الأمريكية المشددة.

المصدر: أ ف ب