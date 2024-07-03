إقرأ المزيد مراسل RT: سيف الإسلام القذافي يرفض مشاركة فريقه السياسي في اجتماع روما

ومن جانبه رفض المرشح الرئاسي الليبي محمد المزوغي، اليوم الأربعاء، المشاركة في الملتقى الذي ينظمه مركز الحوار الإنساني، مؤكدا أن الأزمة الليبية هي أزمة داخلية، تتطلب حلولا جذرية وموحدة من قبل أبناء الشعب الليبي أنفسهم.

وقال المزوغي في بيان رسمي اليوم: "نرفض أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، ونؤمن بقدرتنا على إيجاد حلول مناسبة لمشاكلنا بأيدينا، انطلاقا من إرثنا الثقافي والديني والوطني".

وأضاف: "لن نفرط في سيادتنا الوطنية، ولن نرضى بأي وساطة أو حوار إنساني أو سياسي يتم خارج حدود ليبيا".

ودعا المزوغي جميع المنظمات والجهات الدولية إلى دعم الحل "الليبي – الليبي" للأزمة الليبية، وعدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية.

وخلص بالقول: "لن نفرط بمبادئنا، ولن نخرج عن الإطار الوطني في أي حوار أو مفاوضات".

وقالت المصادر إن اللقاء تعرض لموجة انتقادات كبيرة في الأوساط الليبية السياسية والشعبية، خاصة بعد إعلان الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي مقاطعته للملتقى، كما قاطعه أيضا المترشح الرئاسي محمد الشريف.

وسائل إعلام ليبية