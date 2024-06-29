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مراسل RT: سيف الإسلام القذافي يرفض مشاركة فريقه السياسي في اجتماع روما

أخبار العالم العربي

مراسل RT: سيف الإسلام القذافي يرفض مشاركة فريقه السياسي في اجتماع روما
RT
سيف الإسلام القذافي
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أعلن فريق المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا سيف الإسلام القذافي رفضه المشاركة في اجتماع مركز الحوار الإنساني المقرر في روما يومي 4 و5 يوليو تحت عنوان "ملتقى أنصار النظام السابق".

وقال الفريق السياسي في بيان مساء يوم السبت إن هذا الرفض يأتي نتيجة لدعوة بعض الشخصيات الملتزمة سياسيا مع المشير خليفة حفتر.

وأكد الفريق أن هذه الدعوة تتناقض مع طبيعة الحدث وعنوانه الصريح.

كما أعلن في البيان التبرأ من أي عمل عسكري محتمل ورفضهم المشاركة فيه.

وشدد الفريق السياسي على أنهم لن يكونوا طرفا في أي تحرك عسكري قد يجري في المستقبل القريب.

مراسل RT: سيف الإسلام القذافي يرفض مشاركة فريقه السياسي في اجتماع روما
RT

المصدر: RT

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