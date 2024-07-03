وقال ليخاتشوف في حديث للصحفي بافيل زاروبين : "هذا تحد وقح، يظهر أن القوات الأوكرانية لن تمتثل لأي معايير أمنية تعلنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأمم المتحدة".

إقرأ المزيد مدير "روساتوم": القوات الأوكرانية شنت هجوما بمسيرات على محطة زابوروجيه النووية

وكان ليخاتشوف قد أعلن أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجوما صباح اليوم الأربعاء بطائرات مسيرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وقال ليخاتشوف في تصريح للصحفيين: "في الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، وكذلك في الساعة 10:37 و10:47 كانت هناك 3 هجمات بطائرات مسيرة على محطة (رادوغا) الفرعية في مدينة إنرغودار، التي تزود المدينة نفسها بالإمدادات وهي جزء من البنية التحتية للطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية"، وهو ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص تلقوا المساعدة الطبية.

وتستهدف قوات كييف مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بالقذائف والصواريخ، بشكل شبه يومي.

وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد.

وتقوم وحدات من القوات الروسية، منذ مارس 2022، بتأمين المحطة، وحذرت وزارة الخارجية الروسية من أن سعي كييف لإلحاق أضرار غير مقبولة باقتصاد روسيا الاتحادية وخلق مخاطر وقوع حوادث من صنع الإنسان يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، يعرض الأمن النووي للقارة الأوروبية بأكملها للخطر.

المصدر: RT