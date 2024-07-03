إقرأ المزيد الخارجية الروسية: لن نناقش ما حدث في سماء سوريا مع الولايات المتحدة

جاء ذلك ضمن تصريحات زاخاروفا خلال استضافتها في برنامج المخادعين "فوفان وليكسوس"، حيث سألاها عما إذا كانت تعتقد أن روسيا ستتهم بالتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة بعد الانتخابات، حيث قالت: "سيلومون دائما، وسيجدون شيئا ما، كما يلومون بلدنا على كل شيء دائما".

وأضافت أنه لن يتم إلقاء اللوم على روسيا والإشادة بها ومعاملتها بشكل محايد فقط إذا ما تمكنوا من "تحقيق أهدافهم العزيزة" ألا وهي استخدام الموارد الروسية لتحقيق مصالحهم الخاصة. فإذا لم تقاوم ذلك "سيتفضلون بالثناء عليك".

المصدر: RT